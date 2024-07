Lista Uefa e Serie A Milan: il regolamento e tutto quello che c’è da SAPERE per le scelte di Fonseca

Il Milan deve considerare gli aspetti riguardanti le liste Serie A e UEFA. Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sulle scelte

In chiave mercato il Milan deve considerare gli aspetti riguardanti le liste Serie A e UEFA e i rispettivi regolamenti per l’iscrizione dei calciatori alle competizioni. Ecco la situazione spiegata da Calciomercato.com:

LISTA MILAN SERIE A- Allo stato attuale il Milan conta solo 3 giocatori formati in Italia: Florenzi, Sportiello e Terracciano. Sono solo 3 invece i giocatori formati nel club: Gabbia, Pobega e Calabria. Tra gli Under 22 possono essere inseriti Musah e Jimenez mentre solo 17 giocatori vanno sulla lista over 22: considerando gli arrivi di Pavlovic, Emerson e di un nuovo mediano sono Adli, Saelemaekers, Origi e Ballo-Toure. In caso di cessione di Thiaw o Bennacer allora rientrerebbe Alexis, lodato chiaramente da Fonseca dopo l’amichevole con il Manchester City.

LISTA MILAN CHAMPIONS – Per quanto riguarda la lista UEFA per la Champions League, i rossoneri possono iscrivere al ‘Vivaio Italia’ Sportiello, Terracciano e Florenzi, mentre al ‘Vivaio Club’ Gabbia, Calabria e Pobega da valutare. Di conseguenza, i posti del Milan sono ridotti, poiché i calciatori cresciuti nel settore giovanile rossonero al momento non sono i 4 richiesti.