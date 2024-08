Lista UEFA Milan, GRATTACAPI per Fonseca! DUE i calciatori a rischio, LORO possono restare fuori

Lista Uefa Milan, diversi grattacapi per Paulo Fonseca: Okafor, Saelemaekers e Jovic i tre maggiormente a rischio. Le ultime

Importante approfondimento fatto dalla Gazzetta dello Sport di oggi sulla lista UEFA del Milan. Si prevedono diversi grattacapi per Fonseca:

PAROLE – «Lista Uefa: Milan, 4 sono di troppo. Adli non dovrebbe essere inserito. Ma restano altri due da tagliare, sono a rischio Saelemaekers e Okafor (però decisivo col Torino); Jovic altro indiziato, così come Musah che però gode della stima di Fonseca. Non rientra Jimenez».