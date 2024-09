Lista UEFA Milan, piovono CONFERME! Situazione CHIARA, ballottaggio aperto tra… ULTIMISSIME

Lista UEFA Milan, piovono conferme sulle indiscrezioni della giornata di ieri: ballottaggio Musah-Jovic per l’esclusione

Entro la mezzanotte di oggi il Milan e Paulo Fonseca dovranno consegnare la lista UEFA per la prima fase della Champions League 2024/2025 dopo il sorteggio della scorsa settimana.

E in questo senso, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il ballottaggio per il big che verrà giocoforza escluso è quello tra Yunus Musah e Luka Jovic. Il principale indiziato, con l’arrivo di Abraham e la possibilità di iscrivere Camarda, è proprio l’attaccante serbo.