L’Equipe – Simakan: rifiutato il rilancio del Milan ma la distanza ora è poca

Lo Strasburgo ha rifiutato il nuovo rilancio del Milan per Mohamed Simakan. La distanza tra i club ora però è minima

Sono ore bollenti, queste ultime di calciomercato per il Milan. I dirigenti rossoneri sono al lavoro nel disperato tentativo di portare a casa un difensore centrale prima del gong finale. I contatti per Mohamed Simakan dello Strasburgo si sono fatti sempre più fitti, ma il club francese, come riporta L’Equipe, ha rifiutato anche l’ultimo rilancio del Diavolo.

Non bastano ancora quindi 12 milioni di euro, più un bonus di 3 milioni di euro (per un totale di 15 milioni di euro), più una percentuale consistente sulla rivendita. Ciò non significa comunque, scrive il portale francese, che le trattative siano finite. La distanza tra i due club ora è minima. Il giocatore ha già firmato un contratto quinquennale con il Milan.