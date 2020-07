L’Equipe: occhio Milan, anche il Monaco su Luka Jovic

L’Equipe: non solo il club rossonero sarebbe su Luka Jovic, attaccante in forza al Real Madrid ma anche il Monaco

Il Milan, in vista della prossima stagione, vorrebbe rinforzare la propria rosa per puntare non solo all’Europa League ma anche ai primi quattro posti in campionato.

In attacco i rossoneri starebbero continuando a seguire Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Sul serbo, ex Eintracht Francoforte, stando a quanto riporta l’Equipe in edicola questa mattina, ci sarebbe anche il Monaco. Intanto il Milan avrebbe incontrato l’agente…