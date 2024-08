Lecco Milan Futuro: PRESENTI Camarda, Zeroli, Liberali e Jimenez. C’è un grande ESCLUSIONE, tutti i dettagli

Il Milan Futuro si prepara all’esordio storico contro il Lecco nella Coppa Italia Serie C. Nei rossoneri, come riportato da Matteo Barzaghi, ci saranno Camarda, Zeroli, Bartesaghi, Liberali e Jimenez mentre Bonera non potrà contare su Torriani che è rimasto con la prima squadra.

