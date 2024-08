Leao Milan, la VERITÀ sulla corte del Barcellona: le ultime dichiarazioni FUGANO ogni dubbio! La spiegazione di Luca Marchetti

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Luca Marchetti ha tirato le somme su quanto circolato nelle ultime giorni su un presunto interesse da parte del Barcellona per Rafael Leao, tranquillizzando i tifosi del Milan sulla permanenza del portoghese.

PAROLE – «Su Leao non c’è niente di non detto dietro. Lo avevamo detto l’altro giorno quando era venuta fuori dalla Spagna la notizia dell’interesse del Barcellona, che il Milan non lo avrebbe venduto. Lo ha confermato Furlani, lo ha detto oggi Fonseca. Credo ci sia una situazione abbastanza nitida sul portoghese».