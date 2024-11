Leao Milan, la novità fa impazzire i tifosi! Presa di posizione del portoghese, obiettivo chiaro per il futuro

Leao Milan, clamorosa novità sul portoghese fornita da Fabrizio Romano: il portoghese vuole riscattarsi col club rossonero

Importante indiscrezione fornita da Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul calciomercato Milan e in particolare sulla situazione di Rafael Leao:

PAROLE – «Nonostante Mendes insista per trovare una soluzione per Leao nel 2025, al momento il Milan non ha ricevuto offerte formali. Leao stesso non ha ricevuto offerte contrattuali formali e continua a spingere per cambiare il suo status, la sua situazione al Milan».