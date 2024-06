Leao Milan, Trevisani SORPRENDE sul portoghese: ha detto veramente QUESTA cosa sulla prossima stagione

Leao-Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato il momento del portoghese in vista della prossima stagione

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato così il momento di Leao al Milan:

PAROLE – «Leao capitano? Io penso che debba meritarselo, nel senso che fare il capitano passa attraverso atteggiamenti, passa attraverso i giusti comportamenti, passa attraverso anche il fare la differenza, riuscire ad essere d’esempio per i compagni è una cosa molto importante, sennò può fare il capitano chiunque e vale tutto. Se sarà pronto, fascia di capitano e numero 10 diventa una bel endorsement. Il capitano non è previsto che vada in Arabia per tornare al discorso dell’altro giorno».