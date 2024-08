Leao Milan, Tancredi Palmeri ATTACCA il portoghese! SFOGO social, cosa è SUCCESSO

Leao-Milan, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha duramente criticato il portoghese sui social: tutti i dettagli

Tancredi Palmeri, giornalista, attacca Rafael Leao per il comportamento social tenuto dopo la sconfitta del Milan contro il Parma in cui, assist a parte, è stato protagonista in negativo con i suoi errori.

Rafa Leao che passa la serata a bloccare tifosi milanisti che avevano caricato i video della sua giocata che porta al secondo gol del Parma https://t.co/QPNHpcJ9zB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2024

Il suo messaggio: «Rafa Leao che passa la serata a bloccare tifosi milanisti che avevano caricato i video della sua giocata che porta al secondo gol del Parma». Rafa è chiamato ad un’importante reazione già dalla sfida contro la Lazio di sabato.