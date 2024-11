Leao Milan, il retroscena con Fonseca fa sognare i tifosi! Mossa inaspettata del tecnico, cosa è successo

Leao Milan, clamoroso retroscena con Paulo Fonseca fa sognare i tifosi: dialogo mai interrotto con il portoghese. Le ultime

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport in casa Milan sul rapporto tra Rafael Leao e Paulo Fonseca.

Tra i due il dialogo non è mai stato interrotto, neppure quando Leao non ha gradito le

tre panchine di fila in Serie A, grazie a faccia a faccia nello spogliatoio e telefonate. Insomma

l’ex allenatore della Roma ha usato il dialogo per portare il talentuoso connazionale… dalla

sua parte e la strategia sta pagando. Adesso Leao dimostra di essere un calciatore determinante, ma anche più completo: dribbla, segna, ma aiuta anche i compagni con qualche corsa all’indietro quando c’è bisogno.