Leao Milan, il retroscena con Fonseca fa impazzire i tifosi! É successo a Cagliari, spazzati via tutti i dubbi

Leao Milan, spunta il retroscena con Fonseca al momento della sostituzione contro il Cagliari: rapporto ormai consolidato

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul rapporto, in casa Milan, tra Rafael Leao e Paolo Fonseca.

Leao e quell’abbraccio con Fonseca: fine della turbolenza? E Rafa ora studia da numero 9… Al momento della sostituzione a Cagliari, si sono dedicati un momento affettuoso dopo tutti i malumori. E Rafa, intanto, sta diventando sempre più un uomo d’area. Leao può fare sicuramente una corsa in più ma non è così che il Milan smetterà di prendere gol. Serve lavorare in campo e sulla testa, eliminare difetti ricorrenti. Il Milan difende male il secondo palo e a inizio stagione ha preso tantissimi gol con cross da sinistra.