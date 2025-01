Leao Milan, arriva la promessa ai tifosi rossoneri: l’annuncio del numero 10

Leao Milan, il numero 10 ha voluto mandare un messaggio ai milanisti. La sua promessa in vista del futuro

Rafael Leao, dopo la conquista della Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter, ha mandato un messaggio ai tifosi del Milan, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. La promessa è quella che non dovranno aspettare altri due anni e mezzo per un trofeo.

ASPETTERETE LO STESSO TEMPO PER RIVINCERE? – «Sicuramente no. Qualcosa in noi è cambiato, cioè l’energia e mentalità di cui parlavo prima si sono viste contro la Juve e contro l’Inter. Chi era fuori per infortunio ha scelto di essere ‘dentro’ la squadra, di dare il suo contributo dalla tribuna: è stato uno step in più. Un messaggio per noi e per gli altri. E infatti sento che ora, prima di entrare in campo, anche gli avversari ci percepiscono in maniera diversa. Le due rimonte vittoriose lo confermano».