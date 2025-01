Leao Milan, Walker lo sprona: «Gli servirebbe un po’ di presunzione, deve pensare a questo». Le ultimissime sui rossoneri

Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, si è presentato in conferenza stampa dopo aver assistito ieri a San Siro alla vittoria in rimonta contro il Parma. Di seguito le sue parole sul suo nuovo compagno Rafael Leao.

LEAO – «Rafa credo che la qualità parli da sola. Ciò che ho visto in allenamento, anche in Champions quando ero a Manchester, ma anche ciò che sentivo da Dias e Silva al City. Lui ha tutte le qualità del Mondo, ora sta a lui essere uno dei migliori al mondo. Questa squadra ha della qualità, tutti i giocatori la hanno, sennò non giocherebbero. Ci vuole un minimo di presunzione, non arroganza. Non è che io sono il più forte, scendo in campo e segno una tripletta. Bisogna lavorare sodo».