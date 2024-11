Leao Milan, Tassotti lo difende: «Non si può fare a meno di lui, non bisogna arrivare al masochismo». Le ultimissime

Mauro Tassotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle difficoltà del Milan.

MILAN SENZA LEAO – «Il Milan non può fare a meno di lui, è un giocatore troppo importante per la squadra. Non conosco la situazione da dentro ma se sono panchine punitive è un conto, se Leao resta fuori per scelta tecnica allora c’è qualcosa di sbagliato. Se hai un grande calciatore in rosa devi metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. A volte ci sta il turnover per spronarlo, ma senza arrivare al masochismo».