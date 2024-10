Leao Milan, il portoghese FISSA L’OBIETTIVO in Champions League: parole da VERO LEADER. Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha parlato ieri in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca, direttamente dalla Germania. Il portoghese, da vero leader, ha fissato gli obiettivi che la squadra si deve porre in questa edizione della Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE – «Obiettivo in Champions League? Pensiamo partita per partita. Domani sarà un match bello per tutti noi, vincere in Champions League dà fiducia»