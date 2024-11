Leao Milan, è il portoghese l’MVP del match votato dai tifosi! Grande riconoscimento. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Rafael Leao, nella notte più importante è tornato a brillare. Grazie al suo preziosissimo contributo i rossoneri hanno sconfitto il Real Madrid per 1-3 al Santiago Bernabeu.

Le sgasate del giocatore del Milan hanno messo in seria difficoltà la difesa della squadra spagnola. Proprio per questa ragione, i tifosi rossoneri, hanno deciso di premiare il portoghese miglior giocatore in campo della partita.