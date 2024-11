Leao Milan, la cura Fonseca funziona! Retroscena col tecnico, richiesta precisa in vista della Juve

Leao Milan, il portoghese è tornato al centro del mondo rossonero: l’ultimo tabù è sbloccarsi anche a San Siro. Juve avvisata

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è tornato al centro del Milan: la cura Fonseca ha indubbiamente funzionato. Il classe ’99 ora deve infrangere l’ultimo tabù, tornare al gol a San Siro (l’ultimo risale al maggio scorso).

Dopo un periodo non semplice, in cui aveva di fatto anche perso il posto da titolare con il Milan, il portoghese ha ritrovato fiducia e ora è pronto ad essere decisivo anche nel big-match contro la Juventus. A proposito di questa partita, c’è grande curiosità anche per vedere la sfida a distanza con Yildiz, 19enne bianconero che vuole a sua volta essere il trascinatore della sua squadra. La Juve è avvisata.