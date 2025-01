Leao Milan, il portoghese sorprende tutti: c’è questa speranza verso la finale contro l’Inter!

Leao Milan, il portoghese sorprende tutti: c’è questa speranza verso la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter!

Come riporta Luca Bianchin sul proprio profilo X, Rafael Leao testerà a breve con lo staff medico del Milan il proprio problema fisico. La speranza per Conceicao è di averlo a disposizione almeno per il secondo tempo della finale.

Il recupero dal problema al flessore è complicato e per questo i rossoneri non vorrebbero correre troppi rischi. Tra mezz’ora a Riad, solo con lo staff, il portoghese scenderà in campo per capire come va l’elongazione.