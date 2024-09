Leao Milan, si INFITTISCE il mistero sulla FRASE pubblicata sui social: provocazione CONTRO L’INTER? Le ultimissime notizie

Rafael Leao, assieme ai suoi compagni di squadra, ha sfatato la maledizione dei derby di Milano. Domenica sera, infatti, è arrivata una vittoria contro l’Inter che mancava da ben sei partite.

Al termine del match, il numero 10 del Milan, ha pubblicato sui propri social quest’espressione: «Us neva dem». Come spiega TMW Con ogni probabilità la frase è presa dal titolo dell’album del rapper americano 42Dugg, uscito a luglio: «4Eva Us Neva Dem». Si tratta di un’espressione dello slang americano e significa: «Per sempre noi, mai loro».