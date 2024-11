Leao Milan, svolta arrivata! Rafa ritrovato, spunta la richiesta di Fonseca al portoghese. Retroscena

Leao Milan, il talento portoghese è finalmente ritrovato dopo un inizio di stagione complicato: Fonseca gli chiede continuità

Importante approfondimento fatto dal quotidiano Tuttosport su Rafael Leao, esterno del Milan. Il portoghese si è ritrovato sia con il Portogallo che in maglia rossonera.

Il fatto che sia ritornato ad alti livelli, però, non è da considerarsi un punto d’arrivo: al contrario, è necessario che per Leao sia un punto di partenza per portare queste nuove consapevolezze con sè anche ora che ci si addentra nel vivo della stagione. Rafa è sempre stato un uomo della squadra e la questione era trovare la giusta formula magica con Fonseca. Ora che sembra essere stata trovata, il portoghese è più leggero e deve portare questa sua qualità e la voglia di determinare anche nel prosieguo della stagione a partire dalla gara di sabato contro la Juve.