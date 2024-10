MN 24 – Leao Milan, l’esclusione contro l’Udinese non sarà una “punizione” di Fonseca: la verità sulla possibile scelta dell’allenatore

Leao potrebbe non partire titolare in Milan Udinese, match in programma alle 18 a San Siro.

La possibile scelta di Fonseca, come appreso da Milannews24, non sarebbe una “punizione” dell’allenatore nei confronti dell’attaccante per le dichiarazioni che Rafa ha rilasciate dal ritiro col Portogallo (Quando sono qui sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me. L’allenatore mi ha chiesto profondità e uno contro uno e di fare il meglio che posso. Fondamentalmente, fare il mio gioco per creare opportunità). Il motivo, invece, sarebbe legato solo a questioni di turnover, visto il tour de force che attende il Milan nelle prossime settimane (7 partite in 21 giorni).