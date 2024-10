Leao Milan, l’esclusione fa rumore? Fonseca prende posizione: messaggio al gruppo ma sorge un dubbio. Ecco quale

Leao Milan, l’esclusione del portoghese contro l’Udinese messaggio al gruppo squadra: Fonseca lo terrà fuori anche in gare più decisive?

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la situazione Leao in casa Milan dopo la panchina di ieri nella vittoria per 1-0 contro l’Udinese a San Siro.

L’esclusione di Leao ha avuto senso come piccola lezione per il giocatore. Tuttavia, sorgono domande sulle scelte future, soprattutto nella prossima partita di Champions League contro il Bruges, dove il Milan non ha ancora guadagnato punti. Fonseca dovrà prendere decisioni difficili.