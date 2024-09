Leao parla CHIARO: «Sì, le critiche fanno MALE, ma il Milan è più grande! Cooling Break? Theo ha già PARLATO»

Le parole di Rafael Leao alla vigilia del match di Champions Bayer Leverkusen-Milan, in esclusiva ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida tra Milan e Bayer Leverkusen.

Come va con le critiche?

«Sul cooling break come aveva detto già Theo: eravamo entrati da due minuti, siamo rimasti lì, non c’era nulla contro il mio allenatore. Poi sulle critiche in generale. Io personalmente l’energia che ho dai tifosi è cambiato secondo me rispetto a due anni fa, ma non voglio parlare di questo perché siamo in un buon momento, stiamo venendo da alcune vittorie, di vincere un derby, quindi la cosa più importante è il Milan. Il Milan è più importante di Leao, è più grande di tutti i giocatori. Vincere con questa maglia è la cosa più importante ma le critiche fanno male, sì».