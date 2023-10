Leao difeso dal Corriere dello Sport: «Leao o no: se questo è il problema…». Ecco l’articolo sul talento portoghese

In un articolo il Corriere dello Sport ha “difeso” il talento del Milan Leao. Dopo le parole di Arrigo Sacchi che dichiarava diceva che il portoghese con lui sarebbe stato in panchina, l’articolo è stato intitolato: «Leao o no: se questo è il problema».

«Beato chi ce l’ha, il problema Leao». Così si chiude l’articolo, testimoniando ancora una volta la fortuna di avere un giocatore come il portoghese in squadra.