Leao Milan, è l’ora della conferma: nuova occasione col Cagliari dopo lo show contro il Real Madrid. Fonseca ha deciso

Leao, dopo tre panchine di fila in campionato, è pronto a tornare titolare in Serie A per il match che il Milan giocherà domani sul campo del Cagliari. In conferenza stampa Fonseca ha annunciato che il portoghese partirà nuovamente dall’inizio.

Per Lea osarà un’occasione importante per confermare lo show che lo ha visto protagonista in Champions League contro il Real Madrid, dove è stato il migliore in campo.