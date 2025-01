Leao in conferenza stampa: «Mentalità e atteggiamento c’erano, ci è mancata una cosa»

Condividi via email

Leao nella conferenza stampa post Milan Cagliari, ha commentato la sfida andata in scena allo Stadio San Siro

Rafael Leao, nel post partita di Milan–Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

TROPPI ERRORI – «Opportunità chiare le abbiamo avute ma le abbiamo sbagliate, eravamo sempre nella loro metà campo. Ci è mancata cattiveria. Mentalità e atteggiamento c’erano»

SULLA SOSTITUZIONE – «Bisogna crederci di più, abbiamo creato tanto. Bisogna essere nello spazio giusto al momento giusto»

NEL CERCHIO A FINE PARTITA – «Un messaggio positivo ci siamo detti, di continuare a crederci, essere più cattivi e continuare a lavorare»

JUVE E LAZIO NON AVEVANO VINTO, NON VI DA’ FORZA – «Noi pensiamo a noi, non agli altri»