Leao Milan, Bucciantini lo difende! Presa di posizione del giornalista, cosa ha detto sul portoghese

Leao Milan, Marco Bucciantini, noto opinionista, ha commentato il momento dei rossoneri difendendo il portoghese

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan deve sgomberare Milanello di tutti quei discorsi inutili. Tutti fanno più fatica contro le squadre chiuse, al Milan è diventato quasi un alibi, mentre va trovata una soluzione. Io mi sono anche stufato di parlare sempre di Leao, in ogni partita bisogna sempre vedere cosa fa Leao. I rossoneri hanno sprecato due vittorie come quelle contro Inter e Real Madrid da cui non hanno ottenuto molte cose positive. Vorrei vedere un allenatore che dia certezze e non che vada avanti a tentativi».