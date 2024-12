Leao Milan, le dichiarazioni di Stefano Borghi sul portoghese: l’idea è chiara!

Leao Milan, Borghi analizza la crescita avuta dal portoghese nelle ultime partite: «Si stava perdendo e ha alzato il livello di prestazioni»

Borghi, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato la crescita di Leao nelle ultime settimane al Milan.

BORGHI – «Ho l’impressione che un chiarimento più o meno diretto c’è stato, si sono presi e capiti. Fonseca ci ha provato in modi diversi, Leao prima ha reagito molto poco e poi di più. Poi Leao ha fatto uno scatto mentale, la panchina non gli piace, si stava perdendo e ha alzato il livello di prestazioni. È scontato dire che Leao fa la differenza in una squadra come il Milan. Se è al 100% permette di fare queste strisce nonostante prestazioni non sempre eccezionali. Quando fai punti sembra tutto più bello e per farli hai bisogno di un Leao così».