Leao racconta il gol in Portogallo Polonia: «Nuno Mendes mi ha trovato e mi si sono chiusi gli occhi»

Leao racconta il gol in Portogallo Polonia: le parole del 10 del Milan anche sulla prestazione della sua squadra in Nations League

Leao in un’intervista a RTP 3 ha raccontato il suo gol in Portogallo Polonia di Nations League.

Queste le parole del 10 del Milan.

LEAO – «Bruno Fernandes ha recuperato la palla, me l’ha passata, ho alzato la testa e ho visto che c’era spazio. Poi ho visto Nuno Mendes sulla sinistra e so che è più veloce degli altri, così sono entrato in area, credo che mi abbia trovato e mi si sono chiusi gli occhi. Difficoltà nel primo tempo? Non riuscivamo a imporre il nostro gioco, nell’intervallo l’approccio dell’allenatore è stato importante, abbiamo cambiato tatticamente e il pressing senza palla è stata la chiave. Nel secondo tempo è stato il vero Portogallo».