Leao sulle critiche: «Non sono d’accordo, la stagione è appena cominciata. Penso alle prossime gare sempre»

Leao Milan, le parole dal Portogallo riguardo le critiche ricevute per il difficile avvio di campionato e le conseguenti panchine

Parla Rafael Leao attaccante del Milan dal ritiro della nazionale con il suo Portogallo. In conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo le critiche ricevute.

Costacurta, leggenda del Milan, ha criticato di recente il suo apporto parlando di scarsa intensità. Come considera queste critiche?

“Chiaramente non sono d’accordo. Sto facendo grandi stagioni al Milan. La stagione è appena iniziata. Ovviamente non sono il giocatore perfetto, ci sono momenti in cui posso fare molto meglio anche perché sono molto autocritico. Queste critiche non mi scuotono comunque. Ho persone nel Milan e in Nazionale che mi aiutano a crescere. Da un lato anzi, queste critiche mi aiutano, mi motivano a crescere in campo ancora di più”.