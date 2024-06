Leao Al Hilal: dal Portogallo sono certi finirà così ma... Tutta la VERITÀ sul futuro del 10 rossonero

Leao Al Hilal: dal Portogallo sono praticamente certi finirà così ma… Tutta la VERITÀ sul futuro del 10 rossonero

Dal Portogallo continuano a insistere: il papà di Rafael Leao continua a flirtare con l’Al Hilal, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il portoghese.

In realtà, come riportato questa mattina da Tuttosport, il 10 rossonero non sembra interessato a questa soluzione per il futuro. Rafa vorrebbe restare al Milan e almeno per il momento non prende in considerazione la destinazione araba.