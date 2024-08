Lazio Milan, CLAMOROSO: Bennacer e Jovic NON PARTIRANNO per la trasferta! Le ULTIME sul futuro dei due calciatori

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, Ismael Bennacer e Luka Jovic hanno lasciato Milanello in questi minuti e non saranno convocati per la sfida tra Lazio e Milan.

I due calciatori rossoneri, infatti, non prenderanno parte alla trasferta di Roma. Questo potrebbe essere un chiaro segnale di mercato, con i due rossoneri che potrebbero essere ceduti in queste ultime ore.