Lazio Milan, l’ANEDDOTO su Leao e Theo Hernandez fa definitivamente CHIAREZZA! Il discorso a Moncada e Fonseca

Lazio-Milan, l’aneddoto su Leao e Theo Hernandez fa chiarezza: discorso a Moncada e Fonseca all’Olimpico. I dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela ulteriori retroscena sul caso Leao-Theo Hernandez scoppiato sabato sera nel secondo tempo di Lazio-Milan.

Con Moncada e Fonseca, Theo e Leao si sono mostrati sorpresi per il clamore della vicenda. E si sono detti rammaricati per il comportamento avuto: nella loro testa non era una ribellione, ma una dimostrazione che erano pronti per giocare senza pause e senza bere.