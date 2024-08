Lazio Milan, SCENDONO le chance d’esordio stagionale di Camarda? Il MOTIVO ha a che fare col mercato! Ecco cos’è successo

Nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Lazio Milan, Paulo Fonseca aveva annunciato la convocazione di Francesco Camarda: il classe 2008 si unirà alla prima squadra e sarà il secondo attaccante a disposizione oltre a Noah Okafor che inizierà dal 1′.

Tuttavia, gli ultimi sviluppi del mercato dei rossoneri potrebbero far calare e non di poco le speranze del giovane talento rossonero di esordire nel campionato di Serie A di quest’anno già contro i biancocelesti. Nella giornata di ieri è stato infatti annunciato l’acquisto di Tammy Abraham dalla Roma, il quale è anch’esso tra i convocati e si accomoderà in panchina: sale così a 3 il numero dei centravanti a disposizione del tecnico portoghese.