Lazio Milan, RETROSCENA da non CREDERE! C’entrano Leao e Theo Hernandez, cosa è SUCCESSO veramente all’Olimpico

Lazio-Milan, rientra il caso legato al mancato cooling break di Leao e Theo Hernandez: tutti i retroscena dall’Olimpico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, emergono ulteriori ed importanti particolari per quanto riguarda il caso cooling break che ha visto protagonisti Leao e Theo Hernandez in Lazio-Milan.

Come spiega La Rosea, al fischio finale c’è stato subito un immediato chiarimento a caldo e nello spogliatoio tra i due giocatori, Fonseca e Moncada: Leao e Theo si sono scusati rimanendo sorpresi dal clamore della vicenda. L’intenzione non era quella di un’insubordinazione o di una mancanza di rispetto verso tecnico e gruppo ma solo la volontà di riprendere subito a giocare.

Da lì anche un chiarimento telefonico con Ibrahimovic: niente multa ma anche la necessità di non commettere più errori. Dopo la sosta si riparte: comanda Fonseca. Il caso è chiuso.