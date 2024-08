Lazio Milan, Fofana TITOLARE all'Olimpico? Fonseca deciderà in base a... ULTIMISSIME

Lazio-Milan, Fofana titolare all’Olimpico? Fonseca deciderà in base all’andamento degli ultimi due allenamenti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il grande dubbio in casa Milan rispetto alla formazione titolare della gara contro la Lazio di sabato sera all’Olimpico è quello legato alla presenza o meno dal primo minuto di Fofana.

Fonseca deciderà in base all’andamento degli ultimi due allenamenti: la sensazione è che l’ex Monaco possa scendere in campo dall’inizio pur non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe. Prossime ore decisive.