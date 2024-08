Lazio Milan FINISCE tra i fischi! Il settore ospite ha contestato i rossoneri: COSA È SUCCESSO dopo la partita

Una prova che non ha convinto assolutamente i tifosi rossoneri quelli tra Lazio e Milan: non arriva ancora la vittoria e i due punti in tre partite dopo il buon calciomercato non possono accontentare i tifosi.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, i tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti hanno fischiato e contestato la prestazione al termine del match.