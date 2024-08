Lazio Milan, Callisti ANALIZZA: «I biancocelesti sono una squadra MODESTA. I rossoneri sono pericolosi ma…». Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha parlato della Lazio in vista della sfida contro il Milan.

PAROLE – «Sto vedendo molte cose negative, sono preoccupato. Con il Venezia il risultato ha coperto le magagne, ma la squadra è in difficoltà, manca un giocatore che dia qualità e detti i tempi. Anche dal punto di vista fisico si fa fatica per trovare solidità. Dietro siamo in difficoltà, Casale al momento non è presentabile. La Lazio ad oggi è una squadra modesta, speriamo che con il Milan ci possa essere una reazione anche e soprattutto dal punto di vista caratteriale. I rossoneri hanno cambiato guida tecnica, sono partiti male ma sono pericolosissimi, serve non commettere errori, specialmente all’inizio».