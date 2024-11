Lazio Cagliari 2-1: Dia e Zaccagni firmano la terza vittoria di fila, Baroni allontana il Milan e si avvicina alla vetta. Il resoconto del match

La Lazio batte il Cagliari nell’ultima partita della 10° giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria di fila dopo quelle con Genoa e Como. A decidere la partita sono stati i gol di Dia e Zaccagni (su rigore). Inutile la rete del momentaneo pareggio dei sardi (rimasti in 9 per le espulsioni di Mina e Adopo per proteste) siglata da Zito.

Con questa vittoria la squadra di Baroni allontana il Milan a 5 punti di distanza e si avvicina alla vetta raggiunge di Atalanta e Fiorentina a 22 punti, 2 lunghezze sotto all’Inter (24) e 3 sotto il Napoli (25), superando la Juve (21).