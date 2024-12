Lautaro Martinez avvisa il Milan: «Supercoppa Italiana? Abbiamo un obiettivo chiaro in mente»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha avvisato il Milan in vista della Supercoppa Italiana in programma a gennaio

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, l’attaccante e capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha avvisato così il Milan in vista della prossima Supercoppa Italiana:

BUONI PROPOSITI PER IL 2025, VINCERE TUTTO? – «Sì, sicuramente. Noi lavoriamo, scendiamo in campo e ci alleniamo per questo, per portare trofei all’Inter. L’importante è che ognuno che scende in campo faccia il lavoro che chiede il mister, siamo un gruppo straordinario che lotta per il compagno che ha affianco, è questa la cosa principale che ci diciamo nello spogliatoio. Dobbiamo continuare così e fare il 2025 per come abbiamo fatto il 2024».

