Lanzoni: «Champions? Non voglio il derby»

Lo storico speaker rossonero Lanzoni ha parlato al Corriere della Serain vista dei sorteggi Champions con coinvolgeranno il Milan

Lo storico speaker rossonero Lanzoni ha parlato al Corriere della Serain vista dei sorteggi Champions con coinvolgeranno il Milan:

«Non voglio il derby. Siamo in una dimensione europea come la Champions e quindi mi sarebbe bello affrontare una grande squadra europea. Giocare contro l’Inter, e non per un fatto di rivalità, avrebbe una dimensione più nazionale. Lo stesso discorso per il Napoli. Voglio una grande squadra estera, magari inglese. E non importa l’avversario, anzi meglio sia il Manchester City»