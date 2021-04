La gara di oggi l’ha confermato: Tomori va riscattato

La gara di oggi contro la Sampdoria ha certificato ancora una volta l’impellenza di procedere con il riscatto di Tomori

Semmai ci fossero stati ancora dei dubbi in merito, la gara di oggi contro la Sampdoria ha testimoniato ancora una volta una necessità fondamentale in casa Milan: quella del riscatto di Fikayo Tomori.

MIGLORE IN CAMPO – Nel deludente pareggio contro la Sampdoria, l’inglese è stato ancora una volta il migliore in campo guidando una difesa che soprattutto in Theo Hernandez ha palesato notevoli difficoltà. I 28 milioni di euro che servono per acquistarlo dal Chelsea sembrano veramente un’inezia rispetto all’incredibile rendimento di Tomori: deve essere lui il primo acquisto del mercato estivo rossonero.