Kutuzov RACCONTA: «Quando arrivai al Milan regalai un paio di scarpe a Inzaghi, ecco come iniziò il nostro rapporto»

L’ex attaccante del Milan, Vitali Kutuzov, ricorda alcuni aneddoti su Filippo Inzaghi, scelto dal Pisa come nuovo allenatore

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, Vitali Kutuzov attaccante con un passato in Italia tra Milan, Pisa e non solo, ha commentato così la scelta del Pisa di puntare su Filippo Inzaghi come nuovo allenatore, raccontando alcuni aneddoti sul suo ex compagno in rossonero.

PAROLE – «Abitavamo a Gallarate nello stesso palazzo. Quando sono arrivato al Milan avevo un paio di scarpe Mercurial, ormai uscite di produzione, divenute preziose. Lui, che aveva un grande contratto con la Nike, cercava proprio quel modello per la sua collezione. Appena me la vide addosso si innamorò e io gliela regalai. Per ringraziarmi mi cedette gran parte della sua fornitura Nike che aveva nel suo armadio. Iniziò così il nostro rapporto».