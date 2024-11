Kucka a Sky: «Sarà durissima per noi, sono troppo felice di rincontrare il Milan!». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Domani il Milan tornerà in campo in Champions League. Il grande ex Kucka, attualmente allo Slovan Bratislava, ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni.

KUCKA – «Quando ho visto il Milan ero troppo felice. Giocare una partita del genere contro una squadra così, una ex, in Slovacchia, in Champions… Tanta roba. Io da bambino ero tifoso rossonero perché vincevano tutto, il mio sogno era indossare quella maglia. Lo sappiamo che non siamo favoriti, forse neanche in una partita, quindi per noi è una bella esperienza, anche per il futuro».