Kucka ex Milan, l’applauso dei tifosi rossoneri a fine gara è commovente

Kucka applaudito dai suoi ex tifosi: a fine match infatti l’ex della partita è stato chiamato dai sostenitori milanisti e salutato con cori

Serata dolceamara per Juraj Kucka. Il capitano dello Slovan Bratislava è incappato nella quinta sconfitta consecutiva in Champions League contro il Milan, ma ha ricevuto un attestato di stima dai suoi ex tifosi.

Il centrocampista, rossonero dal 2015 al 2017, è stato chiamato a fine match dai sostenitori milanisti che gli hanno tributato un omaggio fatto di cori e applausi.