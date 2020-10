Krunic: «Sono una mezzala ma mi piace giocare anche trequartista»

Rade Krunic, ha parlato al fianco di mister Stefano Pioli nella conferenza pre partita che il Milan giocherà contro lo Sparta Praga

Il bosniaco Krunic ha parlato in conferenza stampa pre match di Europa League del suo ruolo ideale in campo. Krunic ha dichiarato: «Il mio ruolo preferito è mezzala, ma in questo modulo non c’è. Posso fare sia il trequartista che il mediano, con altre caratteristiche rispetto ad altri calciatori. Per me va bene qualsiasi ruolo, son sempre disponibile per il Milan».

Sul match contro lo Sparta Praga, Krunic ha detto: «Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che non abbiamo analizzato ancora bene, ma lo faremo tra oggi e domani. Non conosciamo così bene le squadre europee contro cui giochiamo in Europa League. In Serie A ci conosciamo tutti, più o meno. Questa è una differenza. Speriamo di vincere domani e partire subito bene in questo girone con 6 punti».