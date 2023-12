Krunic verso l’addio al Milan! Ha ricevuto questa offerta: ultimissime

Krunic verso l’addio al Milan! Ha ricevuto questa offerta molto ricca: le ultimissime sul centrocampista rossonero

Arrivano importantissime notizie per quanto riguarda Rade Krunic. Come riportato da Nicolò Schira, non c’è nessun accordo per il rinnovo del suo contratto con il Milan (che ha offerto un prolungamento fino al 2026 a 2,2 milioni a stagione).

Il bosniaco ha ricevuto una ricchissima offerta dal Fenerbahce: sul piatto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. I rossoneri attendono ora una proposta ufficiale dal club turco.