Koopmeiners Milan, l’INTRIGO continua! RILANCIO del TOP CLUB, cosa può succedere

Koopmeiners-Milan, l’intrigo continua: clamoroso rilancio della Juve con l’Atalanta per il centrocampista. Tutti i dettagli

La Juve ieri ha formulato all’Atalanta un rilancio da 59 milioni totali (52 pagabili in più esercizi) e 7 di bonus (legati a obiettivi individuali come presenze, gol e assist e di squadra come scudetto e qualificazione in Champions) per Koopmeiners. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Con questa offerta la Juve è convinta di avere messo l’Atalanta con le spalle al muro, visto che il centrocampista olandese si è “ammutinato” presentando 3 certificati medici per non allenarsi. Il centrocampista olandese era stato accostato in passato anche al calciomercato Milan.