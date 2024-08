Koopmeiners Milan, Gasperini ANNUNCIA: «Vuole andare da LORO, con non non si allena più!». Scenario CLAMOROSO

Koopmeiners-Milan, Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista olandese: le parole

Intervistato dall’Eco di Bergamo, Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha fatto il punto sul futuro di Koopmeiners, centrocampista accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può esserci utile. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato. Se contavo su di lui? Sì, sicuramente. Almeno speravo in una trattativa come quelle viste in precedenza. Invece è venuta fuori una situazione che ha portato ad un irrigidimento delle parti. Capisco la volontà del giocatore e capisco anche la posizione della società che non vuole subire il ricatto. Non sarà comunque facile trovare giocatori del suo valore».